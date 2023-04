¿Quién es Hande? La villana en "Corazones Heridos"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCm3Sc3ktknN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEq7Y0wjG5HWJVKvOHyKKvqbJwT2aTPD4VkqSHZBVd6J6rol6tvlZAHDGYZALwvA6s22oz1da3bOZBQtqDvx3G4oqWaLBtMa80ZAWc1R1lvDtki6z48QqmJrJIWNTcVhKfSHZB2pLRWh8N4rVYl1oNSdW53ULomj9U8jXwCAf60qmuZBNo7FmQZD View this post on Instagram A post shared by Merve Cagiran (@mervecagiran)

Sus inicios

Los padres de Merve decidieron divorciarse cuando la actriz tenía solo 4 años. Esto la llevó a interesarse por la actuación cómo un método de canalización.

Merve participó en obras de teatro cuando estaba en la escuela secundaria y luego se mudó a Estambul para seguir estudiando y se graduó de actriz en la Academia 35 y medio Art Center.

Su trayectoria

En el año 2010, hizo su debut televisivo en Tek Türkiye. Luego de participar en varias series de televisión, su interpretación más importante fue en 2016 con Ak Laftan Can’t Understand. En 2018, fue galardonada en los Golden Butterfly Awards con el premio Shining Star.

Otro de los papeles importantes de la actriz fue el de "Janset' en Tatli Küçük Yalancilar, la adaptación turca de la serie estadounidense Pretty Little Liars. También protagonizó los programas Little Bride, Beyond People y Sefkat Tepe.

Mientras que en el año 2021, le dio vida a Hande en "Corazones Heridos", la telenovela turca que se ha apoderado de millones de televidentes en muchos países.

En Panamá, se puede ver todas las noches de lunes a viernes, por Telemetro.

Curiosidades

La actriz, además de actuar; canta, escribe canciones y compone.

Actualmente, se desconoce su vida sentimental.