Clases virtuales, la opción para entretener y educar a nuestros hijos en cuarentena

Marilyn Cejas • 23 Jun 2020 - 11:28 AM

Si bien es cierto que la llegada del coronavirus a Panamá y el mundo, nos ha cambiado la vida en muchos aspectos; no quiere decir que por estar confinados en casa, exista una pausa en la educación y aprendizaje de nuestros hijos; diría que todo lo contrario, esta época es la oportunidad perfecta que tenemos los padres para tratar de enseñarles cosas nuevas y por supuesto, por qué no, hacer uso de la tecnología para entretenerlos.

Esta semana quisiera hablarles sobre las clases virtuales o talleres que se están dando por la plataforma Zoom, la cual ha tomado auge en estos tiempos de pandemia; y quise escribir sobre esto debido a la experiencia de la hija de mi sobrina, quien está dando clases de ballet a través de esta herramienta y #MiPequeñoMilagro mi niña de dos años y 7 meses, tuvo el honor de acompañarla; y esto es porque a ambas les encanta el ballet.

Publicidad

Para formar parte de una clase de este tipo es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es estar pendiente de las diversas cuentas de Instagram de academias de ballet o que ofrezcan talleres por grupo de edades y temas, por ejemplo, aún no he inscrito a mi bebé porque no he visto uno que corresponda a su rango de edad pero seguramente si hay; dependiendo de lo que le guste a nuestros hijos, vamos viendo y es súper importante hacerlos partícipes, si son más grandecitos entonces preguntémosle si les gustaría, así atenderá a las clases, aprenderá y lo disfrutará.

Publicidad

En esta cuenta https://www.instagram.com/soyrelevo/ podemos encontrar talleres bien interesantes y variados; y si a tu hija le gusta el ballet esta academia ofrece talleres por Zoom https://www.instagram.com/repertorium_kc/

Por lo general las clases se pueden dar una vez por semana y los costos son bien accesibles, ya que en estos tiempos la economía nos ha afectado a todos.

Ahora bien, además de esta excelente opción, es importante que como padres nos sentemos diariamente con nuestros hijos a realizar tareas diversas, no somos docentes pero sí podemos educarlos, hagamos de estos días los mejores en familia. Como lo he indicado en una nota anterior, si su hijos están pequeños, podemos jugar con ellos, colocarlos a pintar (bien sea con crayones o con témpera), a hacer figuras con plastilina, entre otras actividades.

La verdad hay muchas actividades que podemos realizar con nuestros hijos, el objetivo está en organizarnos; y quisiera compartir con ustedes una idea que me pareció muy buena y algo que salió de forma espontánea; y es contarles un cuento que les guste a nuestros hijos pero hacerlo de forma que se sientan metidos en el cuento, por ejemplo, a mi bebé le encanta caperucita y el lobo feroz, entonces la pusimos como caperucita, con su capucha y su canasta con frutas (todo de juguete); y a su primita la pusimos como el lobo feroz y entre mi sobrina y yo íbamos narrando el cuento, la verdad es muy divertido y a través de esto nuestros hijos aprenden mucho.

Definitivamente, en estos tiempos de cuarentena es difícil muchas veces adaptarse, pero lo más importante es que tengamos salud, para que así podamos compartir estos momentos inolvidables junto a nuestros hijos y en familia. ¡Que Dios me los bendiga!