¿Cómo inculcarle a nuestros hijos el orden y la limpieza en el hogar?

Marilyn Cejas • 7 Jul 2020 - 10:41 AM

Si bien es cierto que las actividades domésticas del hogar se le pueden ir asignando a nuestros hijos conforme van creciendo, con el objetivo de ayudar a nosotras las madres (quienes somos las que generalmente llevamos la batuta en este sentido); no quiere decir que debemos esperar a que estén grandes para poder inculcarles la importancia del orden y la limpieza, pues hacerlo desde temprana edad les ayudará para el resto de su vida.

Mi bebé tiene dos años y ocho meses, desde muy temprano lo primero que le enseñé es el orden, obviamente por su edad la dejo que desordene lo que quiera pero después cuando le digo: "mami vamos a ordenar", ella me ayuda y entre las dos ordenamos los juguetes y cuando ve su habitación así y limpiecita se emociona; ella me ve fregando, limpiando y ese es el mejor ejemplo para que en un futuro, ella valore todo eso.

Publicidad

Hace algunas semanas cuando me vio con la escoba, quiso barrer la casa, pero le dije que no, que eso lo hace mamá, pero no me gustó porque se puso triste; entonces vi un set de limpieza de juguete y me dije, ¡Ese mismo es!; no les puedo describir con palabras lo emocionada que se puso cuando llegó el regalo a casa, le encantó y de una vez me dijo: ¡Mami, voy a limpiar!

En esta época que estamos viviendo, tenemos que ser ingeniosos y como padres, entender y acompañar a nuestros hijos a lo largo de su crecimiento; por ejemplo, cuando son más pequeños es que sienten más el hecho de no poder ir a un parque, centro comercial, etc; el coronavirus nos mantiene en cuarentena, permanentemente en nuestros hogares, pero debemos aprovechar el tiempo al máximo para compartir con nuestros hijos. Muchas veces, tanto madres como padres, nos convertimos en docentes; esta situación nos mantiene en alerta, pero también nos ha dado tiempo de sobra (que para mí es oro), para ver la vida desde otra perspectiva.

Publicidad

Cuando veamos que a nuestra hija o hijo le gusta algo, hagamos lo posible por apoyarlos; tomando en cuenta que educarlos y guiarlos es lo primordial. Cuando nuestros hijos aprenden a ser ordenados y manifiestan su interés por ayudar con las labores de limpieza, es una buena señal, pues lo que haga y aprenda al respecto, lo tomará en cuenta cuando crezca y eso es vital. ¡Que Dios me las bendiga!