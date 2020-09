Tener un (a) bebé en casa: El miedo que se siente cuando toca salir tras meses en cuarentena

Marilyn Cejas • 8 Sep 2020 - 09:13 AM

La pandemia del coronavirus ha afectado a Panamá y al mundo entero, principalmente en el aspecto de la salud y en segundo lugar en la economía; sin embargo, la prioridad es cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Esta semana quise escríbir sobre el miedo que seguramente hemos sentido todas las madres, cuando en algún momento tenemos que salir de casa, ya sea a trabajar, a cumplir con nuestras obligaciones o a realizar algún mandado al súper, al banco, etc.

Quisiera hablarles sobre mi experiencia, en mi caso, he estado en cuarentena desde el mes de marzo y desde entonces sigo cumpliento con mis labores a través del teletrabajo; eso me ha permitido estar con mi bebé, compartir con ella y brindarle el tiempo que se merece.

Durante este mes, el Gobierno ha estado anunciando ciertas reaperturas de sectores económicos y honestamente como madre no puedo evitar sentir miedo por salir a la calle; he sabido de amistades y conocidos que se han contagiado de coronavirus, aún cumpliendo con las medidas de higiene y prevención.

Ahora bien, desde el inicio de esta pandemia creo firmemente en el poder de la oración para alejar a ese virus mortal de nuestras vidas; estoy clara en que si tenemos que salir, por el motivo que sea, debemos ser precavidos, en estos tiempos tenemos que cuidarnos nosotros mismos, ser responsables y cumplir siempre con las medidas de higiene.

Es increíble, pero nunca imaginamos que el alcohol, el gel y las mascarillas, se convertirían en elementos esenciales a la hora de salir a la calle, es una realidad y tenemos que enfrentarla. Lo que sí es que como madre no recomiendo, bajo ninguna circunstancia, ir con nuestros hijos al supermercado, a un parque al aire libre o a alguna reunión o fiesta, pienso que más adelante pudiera ser, pero en esta etapa del virus debemos evitar.

Hay un punto súper importante y es que si compramos algo a domicilio, modalidad que se ha convertido en tendencia en los últimos meses, lo que recomiendo es que antes de pasar cualquier cosa a la casa, le echemos alcohol a todos los paquetes y si salimos, al regresar; dejemos los zapatos afuera y nos quitemos la ropa y la coloquemos en una canasta pero no dentro de la casa. Lo mejor es utilizar mascarillas desechables y evitar tocar la parte de afuera al quitárnosla.

Desde marzo muy pocas veces he salido, pero cuando lo he hecho siento miedo, me pongo a pensar en el riesgo que tenemos, pero siempre recurro a la oración. Mi esposo y yo hemos tenido la gran oportunidad de enseñar a nuestra hija de 2 años y 10 meses a rezar el Padre Nuestro, ya lo hace solita; le hablamos de la importancia de la fe y de que Dios nos protege de todo mal. Concluyo estas líneas recomendándoles la oración como la mejor aliada en estos tiempos y por supuesto, hacerla parte de nuestras vidas. ¡Que Dios me los bendiga!