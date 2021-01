¿Qué hacer en casa con los niños el Día de los Reyes Magos?

Marilyn Cejas • 6 Ene 2021 - 09:02 AM

Cada 6 de enero celebramos el Día de los Reyes Magos y cuando tenemos hijos o niños en casa, la tradición es que ese día ellos reciban al menos un obsequio; sin embargo, estamos en una época difícil, donde no todos los padres podemos comprar un regalo para que este día sea especial para ellos.

Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer para que se se sientan felices y no necesariamente comprarles un regalo costoso o algo así. Mi niña tiene sólo 3 añitos, el año pasado no le había hablado de los Reyes Magos pero este año sí, lo primero que hice fue explicarles el significado religioso, ya que somos católicos y lo más importante es mantener ese sentimiento; pero por supuesto ella está muy chiquita y lo que la emociona es recibir algún regalo o hacer alguna actividad en casa diferente, no le dije que ellos traen regalos, sino que ese día hacemos algo diferente para que ella sea feliz.

Publicidad

Ahora bien, durante esta pandemia le hemos dedicado mucho más tiempo a nuestra hija, porque lo que la tecnología, en ese caso, ha sido mi aliada para sorprenderla. Por ejemplo, ayer, estábamos viendo una película de Navidad juntas mientras mi esposo hacía el súper en la hora que le tocaba, entonces descargué en Google Play una aplicación donde los Reyes Mayos le hacen una videollamada y le preguntan si se ha portado bien y que depende de ello, recibir algo especial o no.

Como madre, ese momento me llenó de alegría, ya que ella se emocionó demasiado, luego sin decirle nada ella se me acercó me dio un beso y me dijo "Mamá me voy a portar bien". No se trata de "mentirles" a nuestros hijos, sino mantener esa ilusión que venimos cultivando todo el mes de diciembre por Navidad y que culmina con este día especial. En casa tenemos un nacimiento, en la Navidad 2020 lo armamos ella y yo juntas, mientras mi esposo trabajaba, esa actividad fue muy enriquecedora para ambas, le expliqué en palabras sencillas la importancia del nacimiento de Jesucristo, de nuestra fe en él y de que a pesar de que no lo podemos ver, siempre nos proteje y siempre tenemos que orar.

Publicidad

Todas esas cosas, hoy por hoy las agradezco, el hecho de cómo vamos guiando a nuestross hijos nos trae muchas recompenzas, las cuales vamos recibiendo poco a poco. Mi niña, desde hace varios meses reza el Padre Nuestro solita, es decir, se lo sabe completo y como siempre nos escucha pedirle también por la salud del mundo entero, ella siempre dice "Diosito quiero que me protejas por favor", ese, sin duda, es el mejor regalo que recibo día a día y le doy gracias a Dios por eso.

Entonces, hoy que es el Día de los Reyes Magos, hagámoslo especial para los más pequeños de la casa. Activemos nuestra creatividad y trabajemos con lo que tengamos en casa. Podemos hacerle una tarjeta especial, colocarla dentro de una caja de zapatos, conseguir papel que tengamos guardado, envolverla, hacerle un lazo y acompañarla con unos snacks que le gusten que tengamos en casa; les aseguro que eso hará sentirlos especiales.

Lo otro es que si tenemos témpera o pintura para niños, hagamos actividades junto a ellos; si tienen piscina en su casa, aunque sea pequeña, llénenla de agua y diviértanse con ellos; también podemos jugar a maquillarnos si tienen una niña en casa y maquillaje apto para su rostro; o jugar a pintarnos la cara con diseños de Reyes Magos o algo así. Para hoy tengo organizado realizar algunas actividades junto a mi niña y a través de mis redes las estaré compartiendo. La realidad es que lo más importante es convertir un día más de nuestras vidas, en uno especial para nuestros hijos, su felicidad es la nuestra, definitivamente. ¡Que Dios me las bendiga!