Opción para liberar el estrés en familia en Panamá Oeste

Marilyn Cejas • 22 Feb 2021 - 09:52 AM

Dentro de pocos días se cumplirá un año desde que la pandemia del coronavirus llegó a Panamá, situación que nos ha afectado a todos y que hemos aprendido a aceptar como parte de nuestra vida, utilizando mascarillas y todos los implementos para proteger nuestra salud y evitar el contagio.

Ahora bien, toda esta situación me ha enseñado muchas cosas como mujer, esposa, profesional y madre, sobre todo el hecho de tener el tiempo necesario para compartir hasta los más mínimos detalles junto a mi familia y valorar al máximo cuando tenemos salud y nos sentimos bien.

Una de las cosas más necesarias en estos tiempos, es la necesidad de salir, respirar aire puro en un espacio abierto donde tengamos menos riesgo de contagio, ha sido difícil dado a que hemos venido experimentando la modalidad de cuarentena absoluta los fines de semana y además, en mi caso, teletrabajo toda la semana, lo que muchas veces nos dificulta (para los que vivimos en Panamá Oeste) ir a algún parque en la ciudad.

En mi empeño por buscar un lugar donde mi hija de 3 años pueda correr libremente, jugar a la pelota o simplemente correr y jugar; mi esposo y yo encontramos por casualidad un lugar que nos encantó, estacionamos, nos bajamos del carro y lo que les puedo compartir es que mi niña estuvo muy feliz, corrió, jugó con mami y papi a esconderse tras los árboles que hay, caminamos por un sendero y lo mejor, vimos que las demás personas llevaban a sus mascotas y eso nos gustó.

La verdad me pareció bien útil compartir nuestra experiencia en esta nota, sobre todo porque seguramente hay quienes desconocen el lugar y querrán ir para pasarla en familia de forma sana y segura. Como les comento, llegamos allí por casualidad, fuimos a Costa Verde y entramos como si fuéramos a las barriadas privadas que quedan allí, pues desde lejos vimos personas en bicicleta, corriendo, caminando, y eso nos llevó al lugar, está una estructura grande con diversos arcos y detrás está el Sendero Ecológico Cerro Gordo.

Es un buen lugar para ir con nuestras mascotas siempre y cuando cumplamos con la limpieza, pues nos dimos cuenta que mantienen el lugar, cortan la grama y el aire puro que se respira allí es algo único; para el área de Arraiján y Chorrera hace falta un parque o algún lugar para poder compartir en familia, hacer yoga, ejercicios, correr, llevar a nuestros niños a jugar pelota, etc., y precisamente este lugar, el cual desconocíamos hasta hace poco, me parece ideal para eso y quise compartirlo. ¡Que Dios me l@s bendiga!