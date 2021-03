¿Regresar o no a la escuelita? El gran dilema de los padres en época de COVID-19

Marilyn Cejas • 30 Mar 2021 - 11:28 AM

Muchos somos los padres que hemos estado trabajando desde casa pero a la vez, atendiendo a nuestros bebés y niños pequeños; esto, debido a la pandemia del coronavirus que llegó a Panamá en el mes de marzo del año 2020.

Ahora bien, ya hace un año que el personal de salud enfrenta el gran desafío de atender a los pacientes afectados por este grave virus, diariamente hay un promedio de 400 casos y lamentablemente algunos fallecidos; el miedo a infectarnos nos invade, sin duda, en especial a quienes hemos tenido algún familiar cercano padeciéndolo y es por eso que existe un gran dilema en si nuestros hijos deben regresar a las guarderías o escuelitas, ya que de igual forma el virus está presente y el hecho de volver implica muchos factores.

Cabe señalar que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) autorizó la apertura gradual a partir del 1 de febrero de este año, de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPIS), dando continuidad al fortalecimiento del aprendizaje temprano; esto incluye a las guarderías y escuelitas que atienden hasta maternal, Prekinder y Kinder se está dando de forma virtual.

Si bien es cierto que como mamá me he dado cuenta que mi niña de 3 añitos requiere de estar en un ambiente diferente al de la casa, mcon amiguitos y donde una teacher le esté enseñando; durante más de un año, tanto mi esposo como yo nos hemos convertido en maestros para nuestra hija, en mi caso, trabajo desde casa, pero trato de organizarme para realizar diversas actividades didácticas junto a mi niña, ya que actualmente no está en una escuelita.

Honestamente el hecho de tener que volver al trabajo presencial y nuestros hijos a las escuelitas, es un gran dilema, una situación muy difícil que implica riesgos y de lo más preciado que todos los seres humanos tenemos, nuestra salud. Estoy segura que así como yo, hay muchas madres pasando por la misma situación y sienten miedo de retornar a una llamada "nueva normalidad" que nos obliga hoy en día a adaptarnos, aún cuando sabemos que cuando salimos a la calle estamos en riesgo de contagio.

En mi opinión, los niños no deben estar en riesgo, aún cuando científicos y médicos han explicado que el COVID-19 tiene muy poco impacto en los niños, esta semana se anunció la presencia de la nueva cepa, la cual es más potente y tiende a contagiar a las personas más jóvenes.

Mi punto de vista es el siguiente: Por un lado, sí, es cierto, los niños necesitan educarse y socializar, pero su regreso sin duda los impactará, en el caso de un niño o niña que ha estado en casa junto a sus padres por más de un año y ya quedarse todo el día en la escuelita sin verlos, los afectará, y por otro lado, muchos niños de 3 años no soportan estar más de 5 minutos con mascarilla (como el caso de mi hija) y eso es un inconveniente importante porque es necesario tenerla, ya se convirtió en un accesorio indispensable a la hora de salir y estar con otras personas.

En esta nota me refiero a los bebés que asisten a guarderías y niños que están en maternal, es positivo el tema del aprendizaje y la necesidad de compartir en otros ambientes, con otros niños; pero es una decisión que a mí como madre me genera una insertidumbre y una inseguridad increíble, mi mamá estuvo muy mal con el coronavirus y el temor que siento es porque sé lo fuerte de la enfermedad. Sólo queda cuidarnos, tomar todas las medidas de precaución necesarias y orar, la oración es la mejor aliada que tenemos en estos momentos y siempre. ¡Que Dios me las bendiga!