Importancia de la prueba psicológica para el ingreso de los niños a la escuela

Ahora bien, cuando hablamos de los más pequeños, tenemos que estar claros que la educación temprana es lo ideal; es decir, las madres que hemos estado con nuestros hijos en casa durante la pandemia, sabemos que de forma constante tenemos que hacer lo posible de enseñarle a hacer cosas diferentes o quienes los tienen en guarderías, también reciben ciertas clases que le permiten ir preparados a la hora de ingresar al pre-Kinder a los 4 añitos.

La verdad es que como madre no sabía mucho sobre el proceso, pero lo cierto es que aún se consiguen cupos para el periodo escolar 2022-2023 en Panamá y por ello, me puse en acción y mi esposo y yo le conseguimos una escuelita para mi niña que recién cumplió la edad admitida para pre-Kinder.

Prueba psicológica

Si bien es cierto que nuestros hijos a los 4 años aún están muy pequeños, la mayoría de las escuelas, antes de aprobar su ingreso, exigen la realización de una prueba psicológica, donde a solas con un personal capacitado, tienen la oportunidad de expresarse y de conversar sobre lo que se le pregunte relacionado con su entorno familiar, intelectual, etc.

Por lo general la prueba tiene un costo de 30 dólares y posterior a los resultados, nuestros hijos son admitidos y podemos entonces asegurarles el cupo.

Como la situación de la pandemia ha golpeado a muchos padres económicamente, hay escuelas que te dan la oportunidad de pagar la matrícula y mensualidad por abonos, incluso ofrecen descuento de la misma para aliviar un poco el bolsillo.

La preparación para la prueba

Cuando fui con mi hija para que le realizaran la prueba psicológica, no sabía que debía dejarle sola con la persona idónea; entonces, de forma amena le hice ver que se quedaría con ella para conversar y que le contara todo lo que le gusta; para mi sorpresa, mi hija comprendió, no lloró y se quedó tranquilita mientras esperaba afuera con mi esposo.

Los resultados de la prueba los envían a los padres por correo electrónico y lo que les puedo decir es que recibir la aprobación para su ingreso a la escolaridad me ha llenado de mucha alegría y de mucho orgullo. Es bien importante no dejar que nuestros hijos pierdan un año de escolaridad, ponernos al día con ese tema y que justo a los 4 años inicien su pre-Kinder. Vivir todo este proceso con mi hija ha sido maravilloso y quería compartir mi experiencia con ustedes. ¡Que Dios me l@s bendiga!