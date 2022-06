La Vasectomía, una buena opción para las parejas que ya no quieren más hijos

Por más de cinco años estuve luchando para poder salir embarazada, luego de un montón de tratamientos médicos al final Dios me hizo el milagro luego de mi decisión de tomar medicina natural; luego de dar a luz a mi hija, tomo anticonceptivos pero con cierto recelo, debido a que los mismos siempre tienen efectos secundarios y además, no quisiera tomarlos.

Les hablo con toda sinceridad, antes de intentar quedar embarazada tomaba pastillas anticonceptivas, lo hice por años y apenas las dejé de tomar para intentar tener un bebé, mi cuerpo comenzó a aflorar una serie de cosas que me pusieron muy mal, luego de un desmayo y un ultrasonido, me di cuenta que sufría de ovarios poliquísticos y mi cuerpo comenzó a hablar, me salieron un montón de cosas que cuando lo recuerdo me hace sentir un poco triste, ya que durante esa etapa de mi vida experimenté momentos muy difíciles.

Luego de que Dios me dio el milagro de quedar embarazada, he tomado anticonceptivos desde que nació mi hija, pero siento que no es lo mejor. Entonces comencé a investigar sobre algunos métodos que pueden funcionar para aquellas parejas que ya son padres y que ya no piensan tener más hijos.

Con respecto a las mujeres, esos métodos de aparatos en nuestro órgano reproductor, parches, inyección, etc.; todos, funcionan para no embarazarnos pero tienen un montón de efectos secundarios que estoy segura, a ninguna mujer nos gusta.

Ahora bien, un tema del que poco se habla es sobre la vasectomía, un método que se realiza el hombre y que puede funcionar perfectamente para una pareja que ya no quiera tener más hijos.

La Vasectomía: ¿En qué consiste y cómo funciona?

La vasectomía es la forma más eficaz entre los anticonceptivos masculinos actuales, es un método definitivo, por lo que hay que estar muy seguro de la decisión.

Se trata de una práctica quirúrgica que, por lo general, es permanente y consiste en una incisión muy pequeña a cada lado del escroto para cortar los conductos por los cuales viajan los espermatozoides.

De esta forma, si la mujer no desea tomar anticonceptivos lo puede hacer, ya que realizada esta cirugía ya no habrá riesgo de embarazo. Luego de esto, la mujer no tendrá ningún tipo de efectos secundarios derivados de las píldoras y podrá vivir su relación de pareja con total tranquilidad y sobre todo, salud.

El ginecólogo y obstetra panameño, Juan Carlos Vega Malek, explicó que la vasectomía es una cirugía realizada por los urólogos y que como especialista lo recomienda.

"Recomiendo la vasectomía como un método para aquellas parejas que ya no desean tener bebés, porque es un método relativamente sencillo...", manifestó.