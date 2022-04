Llegaron las lluvias a Panamá: Lavados nasales en los niños para evitar resfriados

Mi hija este año inició su etapa escolar, tiene 4 añitos y va a la escuela con mucho entusiasmo, pero hace pocos días se me resfrió y decidí, junto a mi esposo, no llevarla hasta que se recuperara. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para recordar que como padres debemos ser responsables y no enviar a nuestros hijos a la escuela, cuando estén enfermos, así evitamos que los demás niños se contagien y se genere un cuadro viral más grande.

Ahora bien, no sabía lo importante que eran los lavados nasales hasta este momento, recuerdo que cuando mi niña era tan sólo una bebé utilizaba mucho el Stérimar pero ahora que está grande, desconocía que lo enviaban como tratamiento para el resfriado y la congestión, más allá de tomar algún medicamento, es la mejor opción que indican los doctores.

Claro, no es fácil porque a muchos niños no les gusta que les apliquemos algo en la nariz pero es lo mejor para que se recuperen. Es allí donde debe entrar nuestra creatividad para que se relajen y dejen que se lo apliquemos.

Beneficios del lavado nasal en niños

Ayuda a eliminar la mucosidad en los niños y bebés, facilitando así una correcta limpieza que evite la obstrucción de las fosas nasales, especialmente cuando hay congestión o resfriado.

Evita la acumulación de moco que pueda afectar a los conductos auditivos.

El uso de agua de mar o solución salina, reduce los síntomas nasales de la rinitis y la sinusitis a causa de infecciones o alergias.

Cómo aplicarlo

Si se trata de bebés, los mismos deben estar acostados de lado, mientras que los niños mayores de 2 años, deben situarse de pie, con la cabeza ladeada y un poco inclinada hacia abajo.

Debemos hacerlo con calma, en cada fosa nasal y esperar unos minutos para aplicar en la segunda.

Qué utilizar

Lo que recomiendo y utilizo con mi hija de 4 años, es Stérimar Infantil, en Panamá lo podemos conseguir en la mayoría de las farmacias y el rango de precio está entre los B/.13.00 y B/.14.00 dólares.

WhatsApp Image 2022-04-07 at 9.50.50 AM.jpeg

Sin duda, es fundamental vigilar y estar atentos a la salud de nuestros hijos, para así prevenir enfermedades. Que Dios me l@s bendiga!