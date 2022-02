Trabajando: ¿Y quién los cuida después de la escuela?

Si bien es cierto que las mujeres hoy en día somos empoderadas y damos en 200% como profesionales, el panorama cambia cuando nuestros hijos van creciendo, comenzarán la escuela pero después del mediodía no contamos con alguien de confianza para cuidarlos, entonces es allí donde nos tenemos que preguntar muchas cosas:

¿La escuelita ofrecerá el servicio de guardería?

¿Pero y si no lo (a) cuidan bien y se enferma?

¿Lo ideal será la guardería después de clases pero en la misma escuelita?

Ahora bien, tras preguntarte esto, la situación económica de muchos padres no permite muchas veces que la madre pueda hacer una pausa para dedicarse a la crianza de sus hijos luego de salir de la escuela, es por eso que, en base a mi experiencia por varios años, les comento que si están en esta situación, debes estar consciente de lo que puede pasar si dejamos a nuestros hijos al cuidado de terceras personas.

Probablemente podrá enfermarse; bien sea resfriado, alergias, etc.

No te gustará si no le dan sus comidas como se debe, entonces tendrás que estar insistiendo para que puedan hacerlo de forma correcta.

No es lo mismo la escuela y la guardería, pues los cuidados como el baño, merienda, tiempo de calidad para juegos, etc.; nunca son lo mismo cuando los hace mamá o papá en casa.

Lejos de ser un escrito pesimista, es realista. Y a través del mismo también quisiera expresar mi preocupación por algunos centros que se dedican a cuidar niños en Panamá, que cuentan con una política hermética en el que los padres parecen no tener el derecho de saber sobre lo que hacen sus hijos durante su jornada escolar y posterior guardería. Pienso, que eso debe cambiar.

En plena era del COVID-19 es necesario entender que muchos padres pasaron mucho tiempo con sus hijos en casa y que el hecho de volver a las aulas de clases, representa todo un reto. En entonces donde los directores de los centros educativos y en especial, de los centros de primera infancia y guarderías, deberían contar con programas donde brindar un trato personalizado a los padres sea vital, de esta manera les brindarán esa confianza que necesitan para sentir que sus hijos están en buenas manos.

Y en este punto no me refiero a la escuela, sino a la guardería. Lamentablemente somos muchas las madres que no tenemos buena experiencia cuando terceras personas han cuidado de nuestros hijos, sin embargo; siempre hay una solución, lo importante es brindarle la educación necesaria y si tenemos que buscarlos luego de la escuela, se puede compartir la responsabilidad entre madre y padre.

Y si ese no es el caso, entonces insiste, infórmate y asegúrate que sea un lugar que te genere la seguridad y tranquilidad que necesitas, al pensar que tus hijos están en buenas manos. Definitivamente, la crianza de nuestros hijos es un reto y la realidad es que no hay nadie como la madre para cuidar de ellos. ¡Que Dios me l@s bendiga!