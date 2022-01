Uso obligatorio de caretas en los centros de salud de Panamá ¿Lo sabías?

Este lunes llevé a mi hija de 4 años al centro de salud para las vacunas que tenía pendiente y me encontré con muchas personas molestas porque se les informó que no podían entrar sin careta.

La verdad me enteré por la foto de un comunicado que me pasó una persona vía Whatsapp y es por eso que pudimos ir preparados y así no tener inconvenientes; sin embargo, según pude observar, la molestia de las personas en las afueras del centro de salud, se debió a que al parecer esto no fue informado a través de los medios de comunicación masivos, sea televisión, radio u otros.