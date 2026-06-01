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Cuarto Poder: 1 de junio de 2026

Este lunes en Cuarto Poder se habló sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la gira que realiza en Grecia el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, la situación de la Universidad Autónoma de Chiriquí y la denuncia penal que presentará el Ministerio de Educación ante la Procuraduría General de la Nación. Además, el abogado Harley Mitchell hizo referencia a la prórroga solicitada por la empresa SGS Panama Control Services Inc. (SGS) para la entrega del Informe Final correspondiente de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá.