Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 1 de septiembre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), quien dio un balance de los resultados del viaje a Brasil del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. Arias formó parte de la comitiva de empresarios que acompañó al mandatario panameño.

También conversamos sobre los países que se han adherido al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y sobre el pago de seguros de salud privados a algunos funcionarios en entidades públicas.