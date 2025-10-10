Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 10 de octubre de 2025

En Cuarto Poder conversamos con el analista Danilo Toro sobre el reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, y sobre la situación política en Perú, donde este viernes asumió José Jerí como nuevo presidente ante la destitución de la mandataria Dina Boluarte.

Nos acompañó Jorge Montenegro, candidato a la Primera Subsecretaría del Partido Revolucionario Democrático, y Abel Oliveros, residente de una comunidad próxima a la mina de Donoso.