Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 6 de octubre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó el exembajador de Perú en Panamá, Guillermo Russo Checa, quien nos habló sobre la experiencia de su país en el desarrollo de la minería.

También estuvo como invitada Balbina Herrera, quien aspira a la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Ary Marie Altamiranda, hija de Pedro Altamiranda, invita a la ciudadanía a asistir a “Pedrito, un musical de Benjamín Cohen”, sobre la vida de su padre.