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Cuarto Poder: 24 de noviembre de 2026

Este martes en Cuarto Poder, la diputada Paulette Thomas brindó detalles sobre el programa “Guardián Panamá”, a través del cual se tiene como objetivo brindar apoyo a menores de edad víctimas de acoso y violencia sexual digital. Por otro lado, Jaime Blanco, de la Asociación Panameña de Ciberseguridad, habló sobre el encuentro CyberCEO 2026, que se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre en Panamá.