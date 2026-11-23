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Cuarto Poder: 23 de noviembre de 2026

Este lunes en Cuarto Poder se habló sobre el inicio, a partir de este lunes, de las reuniones entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá para tratar el tema sobre la mina de cobre de Donoso. También se abordó sobre las reuniones en Israel en las que participaron abogados de Panamá, Brasil y Uruguay. Además, Irving Muñoz, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de la Policía (Conapol), hizo referencia al acuerdo de pena y la conmutación de la condena por trabajo comunitario en el caso de asalto a un banco.