Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 29 agosto de 2025

En Cuarto Poder analizamos los resultados de la audiencia combo a los aprehendidos durante la Operación Espejo de Cristal, que son el exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; el empresario Budy Attie, y la abogada Janice Becerra.

También se evaluaron los resultados del viaje a Brasil del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.

Participó la escritora y periodista Mónica Guardia, quien nos habló sobre su libro Estrella Verde, sobre la historia del Movimiento Demócrata Cristiano en Panamá.