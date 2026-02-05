Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 5 de febrero de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Enma Pinzón, presidenta de la Federación de Pacientes Crónicos, quien detalló lo que viven los pacientes de enfermedades raras que están asegurados, a quienes la Caja de Seguro Social (CSS) no les suministra los medicamentos que requieren.

También estuvo con nosotros el director de Ingeniería y Proyecto del Metro de Panamá, Calos Cedeño, quien habló sobre los avances en la construcción de la Línea 3.