La Feria del Libro de Miami abre de la mano de dos mujeres y escritoras

EFE • 17 Nov 2019 - 10:53 AM

Dos mujeres y escritoras, la estadounidense Samantha Power y la nicaragüense Gioconda Belli, la primera en inglés y la segunda en español, ponen este domingo a andar la Feria del Libro de Miami, una fiesta cultural multilingüe que cumple 36 años y es reconocida como la más importante de su tipo en Estados Unidos.

Del 17 al 24 de noviembre, el campus Wolfson del Miami Dade College (MDC), la universidad pública que organiza la feria, será un hervidero de actividades en torno a los libros y la lectura.

La Feria 2019, que se distingue por evitar la formalidad y no tener una ceremonia oficial de inauguración, se iniciará con los coloquios con Power y Belli, y una fiesta gratuita con paella y bebidas y amenizada por el grupo French Horn Collective, que fusiona jazz, blues y gypsy con música francesa contemporánea.

A la misma hora pero en distintos idiomas y salas, la escritora y diplomática Power, laureada con el Premio Pulitzer, y la poeta, novelista y académica nicaragüense Belli, Premio Biblioteca Breve y Premio Sor Juana Inés de la Cruz, presentarán sus obras más recientes en sendos coloquios con periodistas.

La Feria de Miami es "cada día más relevante para la literatura en español", dijo Belli a Efe, que estuvo en otras ediciones del evento y tiene una postura muy crítica con el Gobierno de su país.

La autora de "La mujer habitada" y de "El pergamino de la seducción" dijo que el hecho de haber sido escogida para abrir la feria en español le "impresiona" y tiene "un simbolismo" especial por el hecho de que "Nicaragua haya estado y siga estando en una situación difícil".

Belli se mostró encantada de que sea Samantha Power quien abra la feria en inglés, con la presentación de "The Education of an Idealist", porque la conoce personalmente y se siente cercana a sus ideas. "Fuimos finalistas de un premio del diario Los Angeles Times, pero ninguna de las dos ganó y nos abrazamos como perdedoras".

"The Education of an Idealist" es un libro autobiográfico en el que Power, una defensora de los derechos humanos que fue corresponsal de guerra, asesora del presidente Barack Obama, embajadora ante la ONU y hoy es profesora de la universidad de Harvard, responde a la pregunta de qué puede hacer una persona para cambiar las cosas.

Madeleine Albright, exsecretaria de Estado, ha afirmado que "sus memorias absorbentes, sentidas y notablemente honestas ofrecen lecciones esenciales a cualquier persona que aspire a seguir sus pasos en conformar un mundo mejor".

"Las fiebres de la memoria", el libro que presenta Belli, que militó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua de 1970 a 1994 y es una feminista militante en la vida y en la literatura, es una historia de amor, misterio y aventura que defiende que nunca es tarde para encontrar un nuevo destino y amar generosamente.

El Programa de Autores Iberoamericanos de la Miami Book Fair (MBF) es único en su tipo en el país y uno de los componentes de la feria miamense que más ha crecido desde su fundación.

Más de 80 autores de todas partes de Latinoamérica y España están invitados a esta edición, entre ellos los españoles Arturo Pérez-Reverte, que cerrará la feria, y Julia Navarro.

Los argentinos Patricio Pron, Pedro Mairal, Hernán Vera Álvarez y y Guillermo Martínez, los venezolanos Rodrigo Blanco Calderón y Jacqueline Goldberg, la cubana Wendy Guerra, los cubano-estadounidenses Enrique del Risco y Daína Chaviano, los mexicanos Juan Villoro y Antonio Ortuño, el chileno José Ignacio Valenzuela y el peruano Raúl Tola están también en la larga lista.

Las mesas redondas de este año tratan de temas como "Protagonistas en épocas difíciles", "Viajeros impenitentes", "Relatos para cautivar lectores" o "Palabras para recrear el mundo" y congregan a escritores de diversas nacionalidades.

"Miami es el hogar de una comunidad muy diversa de latinoamericanos y españoles; nuestra Feria es el lugar perfecto para que todos se reúnan y conecten entre sí", dijo Lissette Méndez, directora de programas de la Feria del Libro de Miami, en un comunicado para presentar la feria de este año.

Además de lecturas, presentaciones y paneles sobre literatura y temas de actualidad, el programa incluye presentaciones culinarias, música en vivo y presentaciones interdisciplinarias, actividades interactivas y educativas para niños, y una feria callejera con más de 200 puestos de venta de libros.

Organizado por la Fundación Cuatrogatos y la Feria del Libro de Miami, el Seminario de Literatura Infantil y Lectura llega a su quinta edición este año con el lema "Niños, esperanza del mundo".

En el aun más amplio programa de autores en inglés destaca entre los invitados el excéntrico y polémico director de cine John Waters, que presenta su libro autobiográfico "Mr. Know-It-All", la dramaturga Eve Ensler, autora de "Los monólogos de la vagina", y la cantante y actriz Debbie, la voz del grupo ochentero Blondie, que presenta también un libro autobiográfico, "Face It".