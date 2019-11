View this post on Instagram

El Ministerio de Cultura, les invita al primer festival de cultura inclusiva en conmemoración del Día Internacional de las personas con discapacidad. Un día para disfrutar en familia con diversas expresiones artísticas como: música, teatro, danzas, cine y artesanías. Fecha: domingo 1 de diciembre, Lugar: Convento Santo Domingo (Arco Chato) Hora: desde las 12pm. ¡No se lo pierda! ¡Entrada libre! #MiCultura #SomosCultura #YoIncluyo