AFP • 30 Sep 2020 - 04:28 PM

El fallecido Joaquín Lavado, artista gráfico argentino conocido en casi todo el mundo como Quino, reveló su mirada sobre el mundo a través de la popular Mafalda, pero a veces se expresaba con sus propias palabras.

Estas son 10 de sus frases pronunciadas en público:

- "Mafalda salió así como es porque la época era así. Era la época del Che Guevara, la guerra de Vietnam, el movimiento de las mujeres que protestan, el papa Juan XXIII. Así salió Mafalda".

- "Después de 1973, con el golpe de Estado en Chile, dejé de dibujar a Mafalda por la situación en América latina. Se puso muy sangrienta. La chica no podía dejar de hablar de lo que estaba pasando. Y si yo hablaba de lo que estaba pasando me tenía que ir de la Argentina. No me dejaban o me hubiesen pegado un tiro".

- "Cuando dibujo siempre empiezo por la cabeza, por el moño. Soy un maníaco. Tengo que dibujar primero a lápiz y borro muchísimo. Y después pongo la tinta".

- "Mi papá hablaba muy poco, pero cuando abría la boca era muy gracioso. Y lamento no tener las uñas de mi padre, las uñas largas que me encantan. Mi papá era un andaluz gracioso. Era muy de café y jugar a las cartas".

- "Mafalda es un dibujito, es un dibujo nada más. Nunca me imaginé que tantos años después esto iba a seguir asi. La gente se enoja con esto que digo porque dice ¿cómo si a mi me acompañó Mafalda toda la vida?".

- "Yo a Mafalda la calcaba de un cuadro a otro porque no me salía igual y entonces sufría".

- "Soy hijo de republicanos españoles, anticlerical a muerte. Soy de una familia muy politizada, mi abuela era comunista. Se armaban unas discusiones terribles. Me crié escuchando discusiones políticas. Era la época de la guerra civil española. Se hablaba mucho en mi casa".

- "Yo quería ser como Brad Pitt o como Paul Newman, no así como soy".

- "La temática de las cosas que uno hace es lo que te da bronca, lo que te ayuda a sacarte cosas de encima. Supongo que es lo que le pasa a directores de cine. Cuando tienen bronca contra algo, hacen una película y ya está. Mafalda representa una bronca social".

- "La última página (de humor gráfico) la dibujé en 2006. Tenía la idea de que me estaba repitiendo mucho con mi temática: la guerra, la paz, la violencia, la injusticia. Dije basta, no puedo seguir diciendo que el mundo no funciona como uno quiere. Si se puede, pero yo estaba un poco cansado".