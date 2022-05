Audiciones abiertas para el musical "School of Rock" en Panamá

La producción del importante musical, está en la búsqueda de niños de 10 a 15 años de edad, que les guste cantar, tocar batería, teclado, guitarra eléctrica o bajo.

The Next Generation "School of Rock" The Musical en Panamá, contará con la dirección de Aaron Zebede, la dirección vocal y musical de José "Pepe" Casis y Eduardo Charry; y las coreografías de Maryelin Barahona.