Chicheme Juggling Vol. 3: Conoce las actividades gratuitas del tercer encuentro de malabaristas

Panamá se prepara para vivir el Tercer Encuentro de Malabaristas de Panamá, una iniciativa impulsada por Chicheme Juggling, red comunitaria que busca fortalecer y visibilizar el trabajo de artistas, formadores y personas vinculadas a las artes circenses en el país.

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Del 16 al 18 de octubre se realizarán las actividades que reunirán a artistas nacionales e internacionales.

En esta edición participarán artistas invitados de Perú, Colombia, Costa Rica y Argentina, junto a representantes de la escena circense panameña.

Conoce las actividades y días del encuentro de Malabaristas de Panamá

Actividad: Jam de Fuego y escenario abierto

Fecha: 16 de octubre

Hora: 7:00 p.m.

Centro Cultural Metropolitano

Actividad: Malabarismo para Todos

Se realizará un taller abierto de malabarismo básico dirigido a personas que desean iniciarse en esta disciplina. No es necesario contar con experiencia previa para participar.

Fecha: 17 de octubre

Hora: 4:00 p.m.

Teatro Gladys Vidal.

Actividad: Circo en la Central

Fecha: 18 de octubre

Hora: 11:00 a.m.

Av. Central.

El encuentro cerrará con una jornada dedicada a las artes circenses, abierta al público. Todas las actividades son gratuitas, por lo que el público podrá disfrutar de estas propuestas y acercarse al mundo del malabarismo y el circo.