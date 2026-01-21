Zanele Muholi presenta su obra por primera vez en Panamá

La reconocida artista sudafricana Zanele Muholi, considerada una de las fotógrafas más influyentes del panorama artístico global, presentará por primera vez su obra en la región con la exposición Amalanga awafani (No todos los días son iguales), que será inaugurada este sábado 24 de enero en la Fundación Casa Santa Ana, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá .

La muestra estará abierta al público hasta el 19 de abril de 2026, con entrada gratuita, y reúne obras emblemáticas de las series Somnyama Ngonyama y Faces and Phases, en las que Muholi utiliza la fotografía como una herramienta poderosa para reflexionar sobre identidad, dignidad humana, memoria, cuerpo y representación.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó la importancia de esta exposición para el país.

Zanele Muholi presenta por primera vez su obra en la región en Casa Santa Ana

image

“Desde el Ministerio de Cultura celebramos la llegada de Zanele Muholi a Casa Santa Ana, una exposición que abre espacios para el diálogo y la inclusión. Apoyar estas iniciativas es esencial para construir una cultura que refleje todas las voces y realidades de nuestra sociedad”, señaló.

A través de retratos en blanco y negro de gran fuerza visual, la exposición aborda las condiciones de seguridad, visibilidad y pertenencia que atraviesan las vidas negras cuir, proponiendo una experiencia cercana incluso para quienes se aproximan por primera vez al arte contemporáneo.

Amalanga awafani, expresión que significa “no todos los días son iguales”, invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, los cambios personales y sociales, y la forma en que las personas construyen su identidad a lo largo de la vida. Cada retrato representa un momento específico, reconociendo que la identidad, la dignidad y la supervivencia nunca son constantes.

“El retrato es mi oración diaria”, reflexiona Muholi. “Esto ya no va de mí; trata de todos los cuerpos femeninos que alguna vez han existido en mi familia, que nunca imaginaron que estos sueños fueran posibles”. “El retrato es mi oración diaria”, reflexiona Muholi. “Esto ya no va de mí; trata de todos los cuerpos femeninos que alguna vez han existido en mi familia, que nunca imaginaron que estos sueños fueran posibles”.

La artista también resaltó el significado de presentar esta obra en Panamá

“Amalanga awafani nos recuerda que no hay dos días que pesen igual. En Panamá, a través de estos retratos y esta reunión de voces y cuerpos, afirmamos presencia, complejidad y alegría ante la anulación. Estoy profundamente agradecida a Casa Santa Ana por crear un espacio para que esta conversación se desarrolle”, expresó.

image

Por su parte, Carolina Hausmann, directora de la Fundación Casa Santa Ana, señaló que la exposición representa una oportunidad para ampliar públicos y acercar el arte contemporáneo a la comunidad.

“Casa Santa Ana fue creada para conectar a la comunidad con el arte desde una mirada accesible y reflexiva. Esta exhibición invita a observar, conversar y descubrir que el arte contemporáneo también puede ser cercano y profundamente humano”.

La inauguración se realizará el sábado 24 de enero, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en Casa Santa Ana, ubicada en el Terraplén, entrada del Casco Antiguo. Como parte de la programación, se llevará a cabo un conversatorio abierto con la artista el lunes 26 de enero, a las 7:00 p.m., en el Museo del Canal Interoceánico, además de otras actividades culturales y educativas durante los meses de exhibición.