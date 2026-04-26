Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis de la seguridad, plataformas digitales, precios de los alimentos y política

En la edición de Debate Abierto de este domingo 26 de abril abordamos el problema de la criminalidad y las pandillas en Panamá, precios de los alimentos, plataformas digitales y política. Conversamos con Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública; Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ); Ramón Abadi Balid, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco); Roberto Pretelt, de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa); Raúl Eduardo Molina, de la Asociación de Consumidores Libres y Juan Diego Vásquez, presidente de la Coalición Vamos.