UAF suspende temporalmente sus plataformas por incidente de seguridad informática

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que detectó un incidente de seguridad de la información, por lo que activó sus protocolos internos de respuesta y suspendió temporalmente sus plataformas y servicios tecnológicos mientras se desarrollan las investigaciones.

La institución indicó que el incidente se encuentra bajo evaluación por parte de sus áreas técnicas y administrativas para determinar su alcance y reforzar las medidas de protección de la información.

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UAF: Suspenden plataformas de forma preventiva

Como parte de las acciones de contención, la UAF informó que todas sus plataformas y servicios tecnológicos permanecerán suspendidos temporalmente hasta nuevo aviso.

La Unidad de Análisis Financiero (@UafPanama) informa sobre incidente de seguridad informática.



"Como medida preventiva, las plataformas y servicios tecnológicos de la institución han sido suspendidos temporalmente hasta nuevo aviso, mientras se culminan las labores de… pic.twitter.com/IoRfIrfkvE — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2026

La entidad explicó que esta medida busca facilitar las labores de verificación, análisis y aseguramiento de los sistemas, con el fin de proteger la información bajo su custodia.

No hay indicios de afectación a información sensible

Según el comunicado oficial, hasta el momento no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida.

No obstante, la UAF señaló que las investigaciones técnicas continúan para determinar el alcance del incidente y confirmar el estado de sus sistemas.

La institución reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relacionada con este caso una vez concluyan las verificaciones correspondientes.