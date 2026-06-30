Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 10:09

UAF suspende temporalmente sus plataformas por incidente de seguridad informática

La UAF informó que suspendió temporalmente sus plataformas tras detectar un incidente de seguridad. La entidad asegura que investiga el alcance de lo ocurrido.

UAF suspende temporalmente sus plataformas

UAF suspende temporalmente sus plataformas

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que detectó un incidente de seguridad de la información, por lo que activó sus protocolos internos de respuesta y suspendió temporalmente sus plataformas y servicios tecnológicos mientras se desarrollan las investigaciones.

La institución indicó que el incidente se encuentra bajo evaluación por parte de sus áreas técnicas y administrativas para determinar su alcance y reforzar las medidas de protección de la información.

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UAF: Suspenden plataformas de forma preventiva

Como parte de las acciones de contención, la UAF informó que todas sus plataformas y servicios tecnológicos permanecerán suspendidos temporalmente hasta nuevo aviso.

La entidad explicó que esta medida busca facilitar las labores de verificación, análisis y aseguramiento de los sistemas, con el fin de proteger la información bajo su custodia.

No hay indicios de afectación a información sensible

Según el comunicado oficial, hasta el momento no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida.

No obstante, la UAF señaló que las investigaciones técnicas continúan para determinar el alcance del incidente y confirmar el estado de sus sistemas.

La institución reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relacionada con este caso una vez concluyan las verificaciones correspondientes.

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