UAF suspende temporalmente sus plataformas por incidente de seguridad informática

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que detectó un incidente de seguridad de la información, por lo que activó sus protocolos internos de respuesta y suspendió temporalmente sus plataformas y servicios tecnológicos mientras se desarrollan las investigaciones.
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UAF: Suspenden plataformas de forma preventiva
Como parte de las acciones de contención, la UAF informó que todas sus plataformas y servicios tecnológicos permanecerán suspendidos temporalmente hasta nuevo aviso.
La entidad explicó que esta medida busca facilitar las labores de verificación, análisis y aseguramiento de los sistemas, con el fin de proteger la información bajo su custodia.
No hay indicios de afectación a información sensible
Según el comunicado oficial, hasta el momento no existen indicios de que información sensible o clasificada haya sido comprometida.
No obstante, la UAF señaló que las investigaciones técnicas continúan para determinar el alcance del incidente y confirmar el estado de sus sistemas.
La institución reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relacionada con este caso una vez concluyan las verificaciones correspondientes.