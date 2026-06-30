MINSA realizará feria para tramitar carnés blanco y verde en Alcalde Díaz

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una feria para la expedición y renovación de los carnés de manipulador de alimentos blanco y verde, que se llevará a cabo el domingo 5 de julio de 2026 en el Centro de Salud de Alcalde Díaz.
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Requisitos para el carné blanco
Los interesados deberán presentar:
- Cédula de identidad personal original y copia.
- Muestras de heces y orina en sus envases adecuados, debidamente identificados con los datos del solicitante.
- Copia del carné blanco, en caso de renovación.
- Asistir en ayunas.
- Durante la jornada también se realizarán evaluaciones odontológicas y la prueba de Papanicolaou, cuando corresponda.
El costo del trámite será de B/.30.00.
Requisitos para el carné verde
Para obtener o renovar el carné verde será necesario presentar:
- Dos fotografías tamaño carné.
- Cédula de identidad personal original y copia por ambas caras.
- Copia del carné blanco.
El costo del trámite será de B/.10.00.
El MINSA recomendó a los interesados llevar toda la documentación requerida para agilizar el proceso y aprovechar los cupos disponibles durante esta jornada de atención.