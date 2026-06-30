Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 10:30

MINSA realizará feria para tramitar carnés blanco y verde en Alcalde Díaz

El MINSA realizará una feria para la expedición y renovación de los carnés blanco y verde para manipuladores de alimentos en el Centro de Salud de Alcalde Díaz.

MINSA realizará feria para tramitar carnés de manipulador de alimentos.

MINSA realizará feria para tramitar carnés de manipulador de alimentos.

@MINSAPma
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una feria para la expedición y renovación de los carnés de manipulador de alimentos blanco y verde, que se llevará a cabo el domingo 5 de julio de 2026 en el Centro de Salud de Alcalde Díaz.

La jornada comenzará a las 6:00 a.m. y ofrecerá 120 cupos para el trámite del carné blanco y 100 cupos para el carné verde.

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Requisitos para el carné blanco

Los interesados deberán presentar:

  • Cédula de identidad personal original y copia.
  • Muestras de heces y orina en sus envases adecuados, debidamente identificados con los datos del solicitante.
  • Copia del carné blanco, en caso de renovación.
  • Asistir en ayunas.
  • Durante la jornada también se realizarán evaluaciones odontológicas y la prueba de Papanicolaou, cuando corresponda.

El costo del trámite será de B/.30.00.

Requisitos para el carné verde

Para obtener o renovar el carné verde será necesario presentar:

  • Dos fotografías tamaño carné.
  • Cédula de identidad personal original y copia por ambas caras.
  • Copia del carné blanco.

El costo del trámite será de B/.10.00.

El MINSA recomendó a los interesados llevar toda la documentación requerida para agilizar el proceso y aprovechar los cupos disponibles durante esta jornada de atención.

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