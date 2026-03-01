Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre tensión en Medio Oriente, los puertos y regreso a clases

En la edición de Debate Abierto de este domingo 1 de marzo analizamos junto a Daniel Zovatto la tensión en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Además, conversamos con Alberto Alemán Zubieta, asesor presidencial en materia logística, sobre la transición de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de la salida de PPC, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre los contratos con los nuevos operadores. También abordamos junto a Dilan Staine, director nacional de Planificación y Armando Espinosa, de los Maestros Independientes Auténticos, sobre el inicio del Año Escolar 2026. Por su lado, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, sobre la discusión de las reformas electorales.