Dr. Sáez-Llorens: "Los eventos deportivos podrían darse a finales de año en Panamá"

Melissa Gallego G. • 24 Jun 2020

El doctor Xavier Sáez-Llorens, miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud (MINSA) en la pandemia del COVID-19, habló en Tiempo Extra Radio sobre la reanudación del fútbol y otros deportes en Panamá.

El pediatra infectólogo expresó que el pronóstico para la potencial iniciación de una temporada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) es "sombrío y adverso" y que probablemente, los eventos deportivos podrían estarse retomando cerca a finales del presente año por estar dentro del Bloque 5 de la "nueva normalidad".

"La realización de pruebas a todos los futbolistas, delegados y todos los protagonistas es fundamental. Esto implica muchos recursos y si no hay fanáticos a lo mejor no es una actividad rentable, pues es una actividad no solamente tediosa sino también costosa. Muchos de nuestros futbolistas viven en los barrios que más están siendo atacados por la pandemia. Lo veo bien complicado y riesgoso sobre todo con las cifras que tenemos ahora", señaló Xáez-Llorens.

Además de la logística para la realización de una competencia deportiva, el médico habló sobre el riesgo que se corre en el momento en que los atletas se movilicen en transporte público hacia los centros deportivos: "El transporte en bus tendría que ser con el distanciamiento adecuado, con el uso de mascarillas, gel alcoholado, etc., no solamente en los buses, sino también en los camerinos y las instalaciones. Tendría que haber una vigilancia rigurosa de que se cumplan todas las recomendaciones. El peligro está más en la travesía que en estar en el lugar de entrenamiento".

Sáez-Llorens, confeso fanático del fútbol, del San Francisco FC de La Chorrera y del FC Barcelona, comentó que en la Comisión Médica se ha tocado poco el tema de la reactivación del deporte, a excepción del tema del Mundial Femenino Sub-20 con sede en Panamá y Costa Rica, en el cual el Ministerio de Salud recomendó que se solicitara a la FIFA la postergación del evento que fue reprogramado para enero del 2021.

"Enero parecía demasiado temprano para hacer el Mundial aquí y tendremos pandemia para rato. Ya el bloque 3 está diferido y no se sabe cuándo se podrá abrir. Hay que buscar que haya poco riesgo para los involucrados. La situación actual de número de casos que tenemos en el país es muy preocupante, esperemos que en julio se pueda controlar la situación para empezar a tener una semi normalidad entre agosto y septiembre", indicó.

El infectólogo tiene claro que el deporte es fundamental tanto para la salud física, como para la salud mental, sin embargo, manifestó que en cuanto a su opinión personal del tiempo de reanudación del deporte en el país es "un poco cautelosa".

"Trataría de diferirlo aún más para irse preparando con todas las medidas que hay que tomar para afrontar la situación de la manera más segura de todos los involucrados", sentenció.