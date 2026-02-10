Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  10 de febrero de 2026 - 08:46

Béisbol Juvenil 2026: resultados del martes 9 de febrero y próximos partidos de semifinales

Tras una jornada de batazos el 9 de febrero, los equipos del Oeste y el Valle de la Luna lideran sus series camino a la gran final del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Serie Semifinal del Béisbol Juvenil 2026 inició con una demostración de poderío por parte de los equipos visitantes y locales que buscan un cupo en la etapa definitiva. Tras los encuentros disputados el lunes 9 de febrero, las novenas de Chiriquí y Panamá Oeste han logrado poner sus respectivas llaves a su favor.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del 9 de febrero y tabla de posiciones

En el primer duelo de la serie semifinal, Chiriquí logró imponerse ante la "Leña Roja" de Coclé con un marcador de 6 carreras a 4, mostrando solvencia en los episodios finales. Por su parte, los "Vaqueros" de Panamá Oeste dominaron ampliamente a Panamá Metro en un encuentro que terminó 10 a 2, consolidando su racha invicta en esta fase. Con estos resultados, la tabla queda de la siguiente manera:

SaveClip.App_631514468_18514588564078896_4543861817860608673_n
Resultados del 9 de febrero.

Resultados del 9 de febrero.

Béisbol Juvenil 2026: partidos para el martes 10 de febrero

La acción no se detiene y para el martes 10 de febrero, los fanáticos podrán disfrutar de dos encuentros cruciales a partir de las 7:00 p.m.

  • Chiriquí vs Coclé, Estadio Remón Cantera
  • P. Metro vs P. Oeste, Estadio Mariano Rivera
SaveClip.App_631533393_18514588828078896_2480182572334150947_n
Partidos para el martes 10 de febrero.

Partidos para el martes 10 de febrero.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Serie Semifinal de la temporada inicia este lunes

Béisbol Juvenil 2026: resultados del 5 de febrero, sigue la batalla por la semifinal y próximos juegos

Béisbol Juvenil 2026: resultados del 4 de febrero, Coclé clasifica y partidos del 5 de enero

Recomendadas

Más Noticias