Béisbol Juvenil 2026: resultados del martes 9 de febrero y próximos partidos de semifinales

La Serie Semifinal del Béisbol Juvenil 2026 inició con una demostración de poderío por parte de los equipos visitantes y locales que buscan un cupo en la etapa definitiva. Tras los encuentros disputados el lunes 9 de febrero, las novenas de Chiriquí y Panamá Oeste han logrado poner sus respectivas llaves a su favor.

También te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026: definidos los cuatro grandes que van a semifinales y partidos del 9 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: resultados del 9 de febrero y tabla de posiciones

En el primer duelo de la serie semifinal, Chiriquí logró imponerse ante la "Leña Roja" de Coclé con un marcador de 6 carreras a 4, mostrando solvencia en los episodios finales. Por su parte, los "Vaqueros" de Panamá Oeste dominaron ampliamente a Panamá Metro en un encuentro que terminó 10 a 2, consolidando su racha invicta en esta fase. Con estos resultados, la tabla queda de la siguiente manera:

SaveClip.App_631514468_18514588564078896_4543861817860608673_n Resultados del 9 de febrero. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: partidos para el martes 10 de febrero

La acción no se detiene y para el martes 10 de febrero, los fanáticos podrán disfrutar de dos encuentros cruciales a partir de las 7:00 p.m.

Chiriquí vs Coclé, Estadio Remón Cantera

P. Metro vs P. Oeste, Estadio Mariano Rivera