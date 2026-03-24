Panamá vs Sudáfrica: fecha, hora y detalles de los amistosos

La selección de Panamá continúa afinando detalles para sus compromisos de preparación ante Sudáfrica, con la llegada de más jugadores a la concentración en Durban, previo a la fecha FIFA de marzo.
El equipo dirigido por Thomas Christiansen disputará dos partidos amistosos ante los conocidos Bafana Bafana, como parte de su preparación rumbo a competencias internacionales.
Fechas y sedes de los partidos de Panamá
Los encuentros entre Panamá y Sudáfrica se jugarán en las siguientes fechas:
- Viernes 27 de marzo – Moses Mabhida Stadium (Durban)
- Martes 31 de marzo – DHL Stadium (Ciudad del Cabo)
El primer partido está programado para las 12:00 p.m. (hora de Panamá).
Convocatoria y preparación mundialista
Christiansen convocó a un total de 23 jugadores para esta doble fecha FIFA, con el objetivo de evaluar el rendimiento del equipo ante un rival africano. Estos amistosos forman parte de la preparación pensando en el debut mundialista ante Ghana, programado para el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá.
El cuerpo técnico busca adaptar su estrategia a rivales con características similares, fortaleciendo así el desempeño del equipo en escenarios internacionales.
Panamá se prueba ante rival africano
El enfrentamiento ante Sudáfrica permitirá medir el nivel de la selección panameña frente a un estilo de juego distinto, en una etapa clave de preparación.
Con la plantilla casi completa en Durban, Panamá entra en la recta final de su preparación para estos compromisos.