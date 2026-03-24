Béisbol Mayor Deportes -  24 de marzo de 2026 - 07:48

Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos del 24 de marzo

Resultados del Béisbol Mayor 2026, tabla actualizada y partidos del 24 de marzo. Veraguas lidera y se viene duelo clave ante Chiriquí.

Béisbol Mayor 2026

Béisbol Mayor 2026

FOTO: PANDEPORTES

Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos del 24 de marzo

Resultados del lunes 23 de marzo

  • Bocas del Toro 0-1 Veraguas
  • Coclé 3-4 Colón
  • Darién 5-11 Panamá Oeste
  • Los Santos 1-2 Chiriquí
  • Panamá Metro 7-4 Panamá Este
  • Chiriquí Occidente 3-10 Herrera

Veraguas se mantiene como uno de los equipos más sólidos del campeonato tras imponerse en un duelo de pitcheo, mientras que Panamá Oeste y Herrera destacaron con ofensivas contundentes.

Tabla de posiciones (actualizada)

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  • Veraguas: 7-1* partidos pendientes
  • Chiriquí: 6-3
  • Panamá Oeste: 6-3
  • Panamá Metro: 5-3 partidos pendientes
  • Bocas del Toro: 5-4
  • Colón: 5-4
  • Los Santos: 4-5
  • Darién: 4-3 partidos pendientes
  • Herrera: 4-3 partidos pendientes
  • Coclé: 3-6
  • Panamá Este: 1-8
  • Chiriquí Occidente: 1-8

Juegos para el martes 24 de marzo

La acción continúa con seis partidos programados, todos a partir de las 7:00 p.m.:

  • Panamá Oeste vs Coclé
  • Panamá Este vs Colón
  • Darién vs Panamá Metro
  • Bocas del Toro vs Herrera
  • Veraguas vs Chiriquí
  • Chiriquí Occidente vs Los Santos

El duelo entre Veraguas y Chiriquí se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con ambos equipos ubicados en la parte alta de la tabla.

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