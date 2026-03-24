La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó partidos cerrados y otros con ofensivas explosivas, en una fecha que comienza a perfilar a los equipos protagonistas del torneo.

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Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos del 24 de marzo

Resultados del lunes 23 de marzo

Bocas del Toro 0-1 Veraguas

Coclé 3-4 Colón

Darién 5-11 Panamá Oeste

Los Santos 1-2 Chiriquí

Panamá Metro 7-4 Panamá Este

Chiriquí Occidente 3-10 Herrera

Veraguas se mantiene como uno de los equipos más sólidos del campeonato tras imponerse en un duelo de pitcheo, mientras que Panamá Oeste y Herrera destacaron con ofensivas contundentes.

Tabla de posiciones (actualizada)

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Resultados de la décima jornada del Béisbol Mayor 2026.



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Veraguas: 7-1* partidos pendientes

Chiriquí: 6-3

Panamá Oeste: 6-3

Panamá Metro: 5-3 partidos pendientes

Bocas del Toro: 5-4

Colón: 5-4

Los Santos: 4-5

Darién: 4-3 partidos pendientes

Herrera: 4-3 partidos pendientes

Coclé: 3-6

Panamá Este: 1-8

Chiriquí Occidente: 1-8

Juegos para el martes 24 de marzo

La acción continúa con seis partidos programados, todos a partir de las 7:00 p.m.:

Panamá Oeste vs Coclé

Panamá Este vs Colón

Darién vs Panamá Metro

Bocas del Toro vs Herrera

Veraguas vs Chiriquí

Chiriquí Occidente vs Los Santos

El duelo entre Veraguas y Chiriquí se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con ambos equipos ubicados en la parte alta de la tabla.