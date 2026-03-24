La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó partidos cerrados y otros con ofensivas explosivas, en una fecha que comienza a perfilar a los equipos protagonistas del torneo.
Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla y juegos del 24 de marzo
Resultados del lunes 23 de marzo
- Bocas del Toro 0-1 Veraguas
- Coclé 3-4 Colón
- Darién 5-11 Panamá Oeste
- Los Santos 1-2 Chiriquí
- Panamá Metro 7-4 Panamá Este
- Chiriquí Occidente 3-10 Herrera
Veraguas se mantiene como uno de los equipos más sólidos del campeonato tras imponerse en un duelo de pitcheo, mientras que Panamá Oeste y Herrera destacaron con ofensivas contundentes.
Tabla de posiciones (actualizada)
- Veraguas: 7-1* partidos pendientes
- Chiriquí: 6-3
- Panamá Oeste: 6-3
- Panamá Metro: 5-3 partidos pendientes
- Bocas del Toro: 5-4
- Colón: 5-4
- Los Santos: 4-5
- Darién: 4-3 partidos pendientes
- Herrera: 4-3 partidos pendientes
- Coclé: 3-6
- Panamá Este: 1-8
- Chiriquí Occidente: 1-8
Juegos para el martes 24 de marzo
La acción continúa con seis partidos programados, todos a partir de las 7:00 p.m.:
- Panamá Oeste vs Coclé
- Panamá Este vs Colón
- Darién vs Panamá Metro
- Bocas del Toro vs Herrera
- Veraguas vs Chiriquí
- Chiriquí Occidente vs Los Santos
El duelo entre Veraguas y Chiriquí se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con ambos equipos ubicados en la parte alta de la tabla.