FEPAFUT define campamento base de Panamá en Toronto para el Mundial 2026

Un grupo de avanzada de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), liderado por el entrenador Thomas Christiansen, culminó una visita de inspección a las sedes de Toronto y Nueva York/Nueva Jersey. El recorrido permitió definir los detalles logísticos del seleccionado nacional de cara a su participación mundialista.

La delegación confirmó que el Nottawasaga Inn Resort, ubicado en New Tecumseth (al norte de Toronto), será el campamento base de Panamá. Christiansen destacó la tranquilidad del lugar y su ubicación estratégica, dada la cercanía con el Toronto Stadium, donde el onceno nacional disputará sus dos primeros encuentros:

Panamá vs. Ghana: 17 de junio.

Panamá vs. Croacia: 23 de junio.

El grupo de trabajo supervisó las canchas de entrenamiento, gimnasios, áreas de recuperación y fisioterapia, así como los espacios destinados a la prensa y el entretenimiento de los jugadores. Asimismo, se inspeccionó el Toronto Stadium, escenario donde Canadá inaugurará el torneo el 12 de junio.

Panamá visita el MetLife Stadium

Rumbo a Nueva York / Nueva Jersey En cuanto a la sede del tercer partido de la fase de grupos, el equipo de trabajo visitó durante dos días las instalaciones en Nueva Jersey. Panamá se enfrentará a Inglaterra el próximo 27 de junio en el MetLife Stadium, coliseo que también albergará la gran final del mundo el domingo 19 de julio.

Durante la inspección se informó que en el mes de abril se procederá con la instalación del nuevo césped natural en el estadio. La planificación establece que no se realizarán eventos en la cancha hasta el 13 de junio, cuando debuten Brasil y Marruecos en el Grupo C.