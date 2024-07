Lamine Yamal: El joven jugador que con tan solo 16 años disputará la final de la EURO 2024 con España

Yamal, durante la pasada temporada, ya ostentaba el título del jugador más joven en anotar en la Liga, la Copa, la Supercopa y en la Selección Española de Fútbol. Además, en este torneo que se realiza en Alemania, ha sido el jugador más joven en disputar un partido y también en asistir a un compañero, según las estadísticas de la agencia de noticias AFP.

¡¡ LAMINE YAMAL!!



El atacante de la @SEFutbol ya es el goleador MÁS JOVEN de la historia en marcar en una EUROCOPA.



¡¡Este chaval para de destrozar récords!!



| 1-1 | 22’#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/4B8R0O9uAZ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 9, 2024

Esta parte de su trayectoria, que apenas comienza a escribirse, ha superado el gol de Johan Vonlanthen, quien lo había anotado con 18 años y 141 días.

En una entrevista para la cadena radiofónica Onda Cero, Lamine detalló que considera increíble su comparación por conocedores del deporte con Leo Messi, pero reconoció que no existe nadie que se le pueda comparar al argentino.

"Es el mejor jugador de la historia y que me comparen con él es increíble, pero no tiene nada que ver. No hay nadie que se le pueda comparar y menos yo, que acabo de empezar. Ojalá tener la mitad de su carrera", respondió Yamal en la cadena radiofónica Onda Cero. Texto de AFP.