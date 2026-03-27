Mulino enciende la llama de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó el encendido de la llama de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, marcando el inicio simbólico de una cita histórica que por primera vez tiene como sede a Panamá.
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Recorrido de la antorcha
La llama fue entregada inicialmente por:
- Miguel Ordoñez
- Damaris Young
Posteriormente, el presidente Mulino, junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino, entregó la antorcha a los atletas juveniles:
- Julieta Escobar
- Ian Mata
El recorrido iniciará en Chiriquí y culminará el 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández, donde se realizará la ceremonia inaugural.
Un evento “A Otro Nivel”
El evento, bajo el lema “Nuestra Identidad, A Otro Nivel”, contará con:
- 2,000 atletas
- 15 países participantes
- 23 disciplinas deportivas
La mascota oficial es una rana dorada llamada Antón, mientras que las medallas incorporan el diseño de una mariposa.
Infraestructura y legado deportivo
Entre las sedes destacan:
- Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada
- Ciudad Deportiva Irving Saladino
- Centro de Combate Atheyna Bylon
- Playa Venao
Según las autoridades, el 95% de la organización ha contado con mano de obra panameña, marcando un precedente en gestión deportiva y transparencia.
Mulino reiteró que estos juegos colocan a Panamá en la escena internacional y representan una oportunidad para impulsar el deporte nacional. “Esto es para ustedes, por ustedes y para ustedes… Panamá hoy triunfa”, afirmó.