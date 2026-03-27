Panamá Deportes -  27 de marzo de 2026 - 13:18

Mulino enciende la llama de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Mulino encendió la llama de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. La antorcha recorrerá el país antes de la inauguración.

Mulino enciende la llama de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 

Mulino enciende la llama de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 

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El acto representa el arranque del recorrido de la antorcha por todo el país, previo a la inauguración oficial del evento el próximo 12 de abril.

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Recorrido de la antorcha

La llama fue entregada inicialmente por:

  • Miguel Ordoñez
  • Damaris Young

Posteriormente, el presidente Mulino, junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino, entregó la antorcha a los atletas juveniles:

  • Julieta Escobar
  • Ian Mata

El recorrido iniciará en Chiriquí y culminará el 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández, donde se realizará la ceremonia inaugural.

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Un evento “A Otro Nivel”

El evento, bajo el lema “Nuestra Identidad, A Otro Nivel”, contará con:

  • 2,000 atletas
  • 15 países participantes
  • 23 disciplinas deportivas

La mascota oficial es una rana dorada llamada Antón, mientras que las medallas incorporan el diseño de una mariposa.

Infraestructura y legado deportivo

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Entre las sedes destacan:

  • Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada
  • Ciudad Deportiva Irving Saladino
  • Centro de Combate Atheyna Bylon
  • Playa Venao

Según las autoridades, el 95% de la organización ha contado con mano de obra panameña, marcando un precedente en gestión deportiva y transparencia.

Mulino reiteró que estos juegos colocan a Panamá en la escena internacional y representan una oportunidad para impulsar el deporte nacional. “Esto es para ustedes, por ustedes y para ustedes… Panamá hoy triunfa”, afirmó.

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