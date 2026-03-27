Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 10:02

Mulino objeta proyecto de ley 145 por posibles inconstitucionalidades y conflicto de competencias

El presidente Mulino devolvió el proyecto de ley 145 por conflictos de competencia y falta de financiamiento. Conoce las razones de la objeción.

Presidente Mulino objeta proyecto de ley 145

Presidente Mulino objeta proyecto de ley 145

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, objetó el proyecto de ley 145 que buscaba establecer la Política Nacional de Orientación Vocacional y Ocupacional para jóvenes, al considerar que presenta vicios de inconstitucionalidad y posibles conflictos de competencias entre instituciones del Estado.

La iniciativa fue devuelta a la Asamblea Nacional de Panamá sin ser sancionada.

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¿Qué proponía el proyecto?

El proyecto de ley 145 tenía como objetivo principal:

  • Vincular la educación con las necesidades del mercado laboral
  • Orientar a los jóvenes en la elección de carreras con mayor demanda
  • Ofrecer herramientas para mejorar la empleabilidad

La propuesta establecía que la política sería liderada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

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Razones de la objeción presidencial

El Ejecutivo argumentó que la ley presenta varios problemas, entre ellos:

  • Interfiere en competencias propias del Órgano Ejecutivo
  • Genera obligaciones administrativas sin claridad en su ejecución
  • Implica posibles gastos sin definir fuentes de financiamiento
  • No delimita adecuadamente las funciones entre instituciones

Además, se advierte que podría haber duplicidad de roles con entidades del sistema educativo.

Posibles conflictos con el sistema educativo

El Gobierno también señaló que ya existen funciones similares bajo el Ministerio de Educación, lo que podría generar:

  • Superposición de competencias
  • Confusión en la implementación de programas
  • Dudas sobre la validez de certificaciones

Asimismo, el proyecto no deja claro si las certificaciones serían académicas o de formación laboral.

Próximo paso del proyecto

Tras la objeción, la Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones del Ejecutivo y decidir si:

  • Modifica el proyecto
  • O insiste en su aprobación
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