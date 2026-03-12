Panamá se prepara para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Panamá será sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 (JSJ), un evento que reunirá a más de 2,000 atletas de 15 países en 23 deportes y que se desarrollará durante 13 días.

Panamá recibirá a miles de atletas de Sudamérica

La directora general de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, Anamae Orillac, explicó que el evento deportivo reunirá a más de 2,000 atletas, 800 oficiales y cerca de 1,800 voluntarios, quienes participarán en distintas disciplinas deportivas.

“Son 23 deportes durante 13 días en diferentes instalaciones deportivas del país”, destacó Orillac al referirse a la magnitud del evento que convertirá a Panamá en sede del deporte juvenil sudamericano.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Panamá y del comité organizador, la competencia reunirá delegaciones de 15 países, lo que posiciona al país como un importante escenario para el deporte regional.

Sedes deportivas y actividades previas

La mayoría de las competencias se realizarán en la Ciudad Deportiva Irving Saladino y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), además de otras sedes como la Cinta Costera, el Figali Convention Center y la Playa Venado para el surf.

Como parte de las actividades previas, se realizará un recorrido de la antorcha por las capitales de provincia, mientras que la inauguración está programada en el Estadio Rommel Fernández.

La organización también anunció que la mascota oficial de los juegos es “Antón”, inspirada en la rana dorada, símbolo de la biodiversidad panameña.

Según datos oficiales, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud se celebrarán en Panamá del 12 al 25 de abril de 2026, siendo la primera vez que el país alberga este evento deportivo regional.

Las autoridades invitaron a la población a participar en las actividades y asistir a las competencias, cuyos boletos podrán reservarse de forma gratuita a través de la plataforma Panatickets y en las redes oficiales del evento JSJ Panamá 2026 @jsjpanama2026.