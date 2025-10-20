Fútbol Deportes -  20 de octubre de 2025 - 16:26

Panamá Sub-17 anuncia su lista final para el Mundial de Catar 2025

La Selección Nacional de Panamá Sub-17 representarán al país en la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025, a disputarse del 3 al 27 de noviembre.

Panamá Sub-17 anuncia su lista final para el Mundial de Catar 2025.

Panamá Sub-17 anuncia su lista final para el Mundial de Catar 2025.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección Nacional de Panamá Sub-17, dirigida por Leonardo Pipino, definió el listado de 21 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025, a disputarse del 3 al 27 de noviembre.

El combinado juvenil realizó este lunes su último entrenamiento en suelo panameño y viajará esta noche a Emiratos Árabes Unidos, donde cumplirá un campamento de preparación de 12 días previo al torneo.

Durante su estadía, la Sub-17 sostendrá tres partidos amistosos ante selecciones también clasificadas al Mundial:

  • Burkina Faso (24 de octubre)
  • Uganda (26 de octubre)
  • Indonesia (30 de octubre)

Posteriormente, el equipo se trasladará a Catar el 1 de noviembre, donde afinará detalles de cara a su debut mundialista. Panamá iniciará su participación el 5 de noviembre frente a Irlanda en la cancha 3 del Aspire Zone, en Doha.

Su segundo compromiso será el 8 de noviembre ante Paraguay, y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre frente a Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980368059245425071&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá destaca en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Richard Atencio consigue la primera medalla para Panamá en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Boletos agotados para el partido de eliminatorias Panamá vs. El Salvador en el Estadio Rommel Fernández

Recomendadas

Más Noticias