Panamá Sub-17 anuncia su lista final para el Mundial de Catar 2025.

La Selección Nacional de Panamá Sub-17 , dirigida por Leonardo Pipino, definió el listado de 21 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025, a disputarse del 3 al 27 de noviembre.

El combinado juvenil realizó este lunes su último entrenamiento en suelo panameño y viajará esta noche a Emiratos Árabes Unidos, donde cumplirá un campamento de preparación de 12 días previo al torneo.

Durante su estadía, la Sub-17 sostendrá tres partidos amistosos ante selecciones también clasificadas al Mundial:

Burkina Faso (24 de octubre)

Uganda (26 de octubre)

Indonesia (30 de octubre)

Posteriormente, el equipo se trasladará a Catar el 1 de noviembre, donde afinará detalles de cara a su debut mundialista. Panamá iniciará su participación el 5 de noviembre frente a Irlanda en la cancha 3 del Aspire Zone, en Doha.

Su segundo compromiso será el 8 de noviembre ante Paraguay, y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre frente a Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.