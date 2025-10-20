Panamá Sub-17 anuncia su lista final para el Mundial de Catar 2025.

La Selección Nacional de Panamá Sub-17, dirigida por Leonardo Pipino, definió el listado de 21 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025, a disputarse del 3 al 27 de noviembre.
Durante su estadía, la Sub-17 sostendrá tres partidos amistosos ante selecciones también clasificadas al Mundial:
- Burkina Faso (24 de octubre)
- Uganda (26 de octubre)
- Indonesia (30 de octubre)
Posteriormente, el equipo se trasladará a Catar el 1 de noviembre, donde afinará detalles de cara a su debut mundialista. Panamá iniciará su participación el 5 de noviembre frente a Irlanda en la cancha 3 del Aspire Zone, en Doha.
Su segundo compromiso será el 8 de noviembre ante Paraguay, y cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre frente a Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.