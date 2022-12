Qatar 2022, Final del Mundial: ¿Dónde y a que hora ver ¡EN VIVO! el partido de Francia vs Argentina?

El partido Final del Mundial Qatar 2022 que estará a cargo de Argentina vs Francia, se realizará el 18 de diciembre y en Panamá será transmitido a las 10:00 a.m. el mismo podrá ser visto en vivo por los canales de RPC y Telemetro, al igual que en la página web de MEDCOM GO y si vas en tu carro podrás sintonizar el partido por RPC Radio.