Selección de fútbol sub-17 de Panamá inicia preparación para Juegos Suramericanos 2026. Cortesía

Por Ana Canto La Selección Nacional Masculina Sub-17 de Panamá inicia su preparación final de cara a los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se celebrarán en el país del 12 al 25 de abril. El técnico Felipe Baloy liderará un nuevo microciclo de trabajo del lunes 23 al miércoles 25 de marzo en las instalaciones del COS Sports Plaza.

La delegación, que ya aseguró su cupo para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Catar (noviembre 2026), contará en este llamado con 16 jugadores que formaron parte del exitoso Premundial disputado en febrero en el Estadio Rommel Fernández. Los convocados deberán presentarse diariamente a las 6:30 a. m. en la sede de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) para el traslado al centro de entrenamiento.

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