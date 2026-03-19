Selección de fútbol sub-17 de Panamá inicia preparación para Juegos Suramericanos 2026.

La Selección Nacional Masculina Sub-17 de Panamá inicia su preparación final de cara a los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se celebrarán en el país del 12 al 25 de abril. El técnico Felipe Baloy liderará un nuevo microciclo de trabajo del lunes 23 al miércoles 25 de marzo en las instalaciones del COS Sports Plaza.
Calendario de Panamá en los Juegos Suramericanos
Todos los encuentros del fútbol masculino tendrán como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez:
- Lunes 13 de abril: Panamá vs. Paraguay (Debut)
- Miércoles 15 de abril: Panamá vs. Bolivia
- Viernes 17 de abril: Panamá vs. Argentina (Cierre de fase de grupos)