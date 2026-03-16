'The Boss lady' se llevó el Hándicap "Aniversario RPC"

Con un evento hípico se celebró los 66 años de fundación del primer medio televisivo en nuestro medio, “RPC Televisión, Canal 4, con la presencia de todas las caras representativas del reconocido medio cuyo evento se desarrolló en el Hipódromo Presidente Remón.

El orden de llegada es el siguiente: primera fue ‘The Boss Lady’, la escoltó ‘La Vedette’, tercera llegó ‘Star Fish’, cuarta se ubicó ‘Hermana Mía’, y cerró el marcador, ‘Victoria Viviana’.

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Aniversario RPC Entrega de de trofeo a ganador 'The Boss lady'. Cortesía

La carrera en mil 200 metros se desarrolló en parciales de 23.3 quintos en los primeros 400 metros, 49.2 quintos para los 800 metros y 1.17 clavados para la distancia antes descrita.

‘The Boss Lady’ que pagó B/.8.40 a ganador, es una hija del padrillo líder ‘Jaguar Paw’, en la yegua madre ‘Zanzibar’, por el abuelo materno, el campeón caribeño ‘Evaristo’, criada en Harás San Miguel de la inversionista Raquel Eleta de Arias, propiedad del Stud Los Triunfadores, entrenada por el preparador José Bartolí, y conducida al triunfo por el novel jinete Nelson Pittí.

Ceremonia

RPC Televisión estuvo representado por su Gerente de Deportes, David Samudio, quien entregó el trofeo del triunfo al propietario Iván Belfón, por el Stud Los Triunfadores, acompañados por Miguel Remón, José Bartolí, Eric Espino, Elías González, Nelson Piittí, Jeseph Navarro, Roberto Gutiérrez, Neyro Murgas, Carlos De Oliveira, director de Operaciones Hípicas – Panamá, e invitados especiales.

Aniversario RPC (1) David Samudio agradeció a el Hipódromo Presidente Remón por el homenaje. Cortesía

David Samudio en nombre de RPC Televisión agradeció a los miembros del Hipódromo Presidente Remón, por el homenaje que conmemora los 66 años del reconocido medio televisivo, e hizo remembranzas de que RPC Televisión siempre ha tenido un vínculo directo con la hípica panameña, con la presentación de los eventos caribeños, el Clásico Presidente de la República y la transmisión de todas sus programaciones de sábado y domingo.