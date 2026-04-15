Thomas Christiansen reacciona a la nueva camiseta de Panamá para el Mundial 2026

A pocos meses del pitazo inicial en Estados Unidos, México y Canadá, Reebok Panamá presentó oficialmente la camiseta que lucirá la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026. Con un diseño de inspiración retro, la colección resalta los colores históricos: rojo, blanco y azul.
Detalles de las nuevas camisetas de la Selección de Fútbol
- Camisetas Roja y Azul: Presentan el escudo de la selección y el logo de la marca distribuidos en los laterales del pecho (izquierdo y derecho).
- Camiseta Blanca: Ambos distintivos se ubican de forma centralizada en el pecho, otorgando un estilo clásico y elegante.
Reacción del DT Thomas Christiansen sobre la camiseta
El director técnico de la Selección Masculina, Thomas Christiansen, destacó que la nueva camiseta es un componente motivacional clave para los jugadores. Invito a los aficionados a lucir la camiseta con orgullo y a sentirse parte del equipo, señaló el estratega, quien confirmó que la preparación del grupo está enfocada al 100% en el debut mundialista.
Las camisetas estarán disponibles en preventa antes del inicio del torneo en junio. Panamá integra un grupo de alto nivel donde enfrentará a Inglaterra, Ghana y Croacia.
Embed - Reebok Panama en Instagram: "Hay historias que no empiezan en la cancha. Empiezan mucho antes. En cada jugador que soñó sin saber si llegaría. En cada partido jugado con más fe que certezas. En cada generación que dejó todo… para que otros pudieran llegar más lejos. Por aquellos que soñaron. "
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