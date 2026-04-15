Thomas Christiansen reacciona a la nueva camiseta de Panamá para el Mundial 2026

Nueva camiseta de Panamá para el Mundial 2026.

Por Ana Canto A pocos meses del pitazo inicial en Estados Unidos, México y Canadá, Reebok Panamá presentó oficialmente la camiseta que lucirá la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026. Con un diseño de inspiración retro, la colección resalta los colores históricos: rojo, blanco y azul.

Detalles de las nuevas camisetas de la Selección de Fútbol Camisetas Roja y Azul: Presentan el escudo de la selección y el logo de la marca distribuidos en los laterales del pecho (izquierdo y derecho).

Presentan el escudo de la selección y el logo de la marca distribuidos en los laterales del pecho (izquierdo y derecho). Camiseta Blanca: Ambos distintivos se ubican de forma centralizada en el pecho, otorgando un estilo clásico y elegante. Reacción del DT Thomas Christiansen sobre la camiseta El director técnico de la Selección Masculina, Thomas Christiansen, destacó que la nueva camiseta es un componente motivacional clave para los jugadores. Invito a los aficionados a lucir la camiseta con orgullo y a sentirse parte del equipo, señaló el estratega, quien confirmó que la preparación del grupo está enfocada al 100% en el debut mundialista.

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