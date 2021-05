Zidane: "Me voy porque el Madrid no me da la confianza que necesito"

"Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", afirmó Zidane en una carta abierta que publica este lunes el diario AS.

El técnico galo se queja que tras una temporada en blanco, se "ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores".

"Soy un ganador nato y estaba aquí para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas", aseguró.

"Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado", se queja el exentrenador y antiguo jugador del Real Madrid, conocido por sus excelentes relaciones con sus jugadores.

"No estoy cansado de entrenar"

Su buena sintonía especialmente con los más veteranos como Sergio Ramos llevó a críticas sobre su alineaciones y capacidad de renovación.

"Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar", asegura el extécnico merengue, que insiste en que, si en su primera se marchó porque consideró que "el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto", ahora "las cosas son diferentes" y apunta a la falta de respaldo.

El conjunto blanco anunció el pasado jueves la salida de Zidane, que había iniciado en marzo de 2019 una segunda etapa al frente de la nave merengue, tras un exitoso primer paso (2016-2018) por el banquillo madridista.

El entrenador francés no pudo repetir ese gran ciclo, cerrando esta segunda etapa con una Supercopa de España y una Liga en la temporada 2019/2020.

En la pasada campaña, el Real Madrid no pudo alzar ningún trofeo, pese a pelear por el campeonato español con el Atlético de Madrid hasta la última fecha, pero Zidane cree que, en un fútbol sin memoria, es necesario poner en valor lo conseguido anteriormente.

"Quiero que se respete lo que hemos hecho entre todos", añadió Zidane, que parece apuntar al club al mostrar su malestar por los rumores de despido filtrados a la prensa cada vez que se producía alguna derrota significativa durante la pasada campaña.

"Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido", afirmó.

"Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos", añadió Zidane, agradeciendo a sus jugadores, que "cuando la cosa se ponía fea me salvaban con grandiosas victorias".

Así ocurrió con la victoria 2-0 sobre el Borussia Monchengladbach para pasar in extremis a octavos de la Champions a la que siguió la victoria liguera 1-0 sobre Sevilla, tras una racha de tres partidos sin ganar.

Zidane lanzó este lunes un mensaje a los aficionados merengues a los que dijo que "ante todo queréis que lo demos todo (...) Y puedo asegurar que hemos dado el 100%".

El técnico añade que "me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente (Florentino Pérez) hubiera sido un poquito diferente a la de otros entrenadores".

"No pedía privilegios, por supuesto que no, sino un poco más de memoria", afirmó el ganador de tres Champions consecutivas (2016, 2017, 2018) al frente del Real Madrid.

Zidane, no obstante, agradece a Pérez su apuesta por él primero como jugador en 2001 y luego como entrenador, asegurando que "pasar veinte años en el Madrid ha sido la cosa más bella que me haya pasado en la vida".

FUENTE: AFP