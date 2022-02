DOCTOR MILAGRO | Alí quiere pedirle matrimonio a Nazli

Ferman le dijo que se calmara, ya que no podía con los nervios y hasta pensó en hijos, pero Ferman le explicó que sólo pensara en cómo será el momento de la pedida de mano y su matrimonio.

Ferman y Beliz

Ferman invitó a Beliz a cenar, ella se sorprendió y le dijo que desoués de tanto perseguirlo es ahora que se lo pide; le dijo que lo pensará.

Pero eso no es todo, pues Tanju le preguntó si quería hacer algo en la noche y ella sonrió, respondiéndole que revisaría su agenda.

Vuslat se dio cuenta de lo que pasa y le dio un consejo, le dijo que dejara que ambos lucharan por ella, que jugara a hacerse la dura; la idea no le desagradó.

Alí logra la aprobación de un paciente

Alí logró la autorización de un paciente para realizarle una resonancia magnética, luego de decirle que entiendo lo que le pasa; el chico se sorprendió y aceptó.

Muhsin está enamorado de Gulin

Gulin siempre ha manifestado su inquietud debido a que el doctor Muhsin no la mira a los ojos, se lo consiguió en el ascensor y se lo preguntó; allí se dio cuenta que es porque él está enamorado de ella.

Ella quedó sin palabras ante su respuesta "No es porque no me gustes".

No te puedes perder todo este capítulo que está muy bueno, aquí lo podrás ver completo: