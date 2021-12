Presidente argentino califica de "lapidario" el informe de autocrítica de FMI

Al ser consultado si esperaba algo más del organismo internacional, respondió: "No, es el Fondo".

Y cuando se le preguntó si se mostraba confiado en lograr un acuerdo con el FMI, respondió: "Sí, claro".

"TIMIDO"

El FMI difundió este miércoles el informe de la Ex Post Evaluation (EPE) del acuerdo "stand by" de 2018 firmado por el organismo con el entonces Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) que "concluye que el programa no cumplió sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas".

Ese acuerdo estipuló prestamos al país suramericano por hasta 56.300 millones de dólares, de los cuales finalmente se desembolsaron 44.200 millones de dólares, una deuda que actualmente, por la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio, asciende a 42.845 millones de dólares, sin computar el pago de capital por unos 1.900 millones de dólares realizado este miércoles.

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, había explicado poco antes en rueda de prensa que el Gobierno de Fernández consideraba "tímido" el informe en algunos aspectos.

"Consideramos que en algunos aspectos es tímido el balance que se hace y que es muy importante que el FMI pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del artículo 6 de su estatuto, en el cual se ponen las condiciones por las cuales se le da un préstamo a un país", dijo Cerruti.

PRÉSTAMO POLÍTICO

Cerruti insistió en que se trató de "un préstamo político que el mundo le dio al Gobierno de Mauricio Macri para sostener un proyecto político" que ahora la administración de Alberto Fernández tiene que renegociar.

La portavoz recogió las palabras del entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien indicó en su cuenta de Twitter que el acuerdo con el FMI en 2018 "tuvo el apoyo de todos los miembros del FMI" y "fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país".

Cerruti agregó que el informe del FMI "marca la situación catastrófica en la cual quedó el país en 2019 a pesar del préstamo multimillonario que le habían dado a Mauricio Macri", luego de que Dujovne señalara que el gobierno de Alberto Fernández "vivió" en "los últimos dos años" de los equilibrios que dejó el gobierno de Macri en 2019, al mencionar equilibrio primario en sus cuentas públicas, con reservas en el Banco Central y con superávit externo.

La portavoz cargó contra la responsabilidad de la fuerza política a la que pertenece Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, por haber tomado la deuda con el FMI y colaborar con su voto negativo la semana pasada en el Congreso para que no se aprobara el Presupuesto 2022 que necesitaba el Ejecutivo para avanzar con las negociaciones con el FMI.

