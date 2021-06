ENFERMERAS | Helena intenta besar a Carlos

En el capítulo 39 de Enfermeras : Como balde de agua fría. Helena intentó besar a Carlos al saber que el especialista sí va a operar a su hija. Sin embargo, Carlos le dejó claro que no quiere volver con ella, él va a formar una familia con María Clara ya que con ella es que se va a casar.

También le aclaró que aunque no estén juntos, él será el mejor padre del mundo para Candelaria.

Camila no recuerda nada de lo que pasó pero Andrés insiste en hacerle recordar para poder limpiar su nombre. Pero eso no va a ser necesario, ya que la prueba de adn en Andrés no coincide con el presunto abusador.

Héctor está cada vez más empeñado en mejorar su imagen para conquistar a otra mujer y darle celos a Sol, pero ella ni le interesa e incluso le dice que se ve raro.

Miriam va a liberar los cargos que impuso a Andrés, ya que se dio cuenta que él no hizo nada.

Embed