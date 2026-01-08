Entregan viviendas a 150 familias en Herrera durante gira presidencial

Unas 150 familias residentes en la provincia de Herrera recibieron este jueves 8 de enero las llaves de sus nuevas viviendas, durante el acto de inauguración y apertura del puente intercambiador de la circunvalación de Chitré, como parte de la primera jornada de trabajo del presidente José Raúl Mulino en la provincia.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, destacó que la entrega de estas viviendas de interés social forma parte del plan de gobierno orientado a garantizar hogares dignos, que permitan a las familias de escasos recursos acceder a servicios básicos y mejorar su calidad de vida.
Asimismo, señaló que los beneficiarios residían anteriormente en viviendas en mal estado y que, con estas nuevas residencias, ahora cuentan con una unidad habitacional básica compuesta por dos recámaras, sala-comedor, cocina, lavandería y baño higiénico con sistema de biodigestor séptico.
La entrega, que beneficia a unas 750 personas entre niños y adultos, representó una inversión superior a los 3 millones de balboas, destinada a garantizar el acceso a viviendas dignas y seguras para familias panameñas en condición de vulnerabilidad.
El proyecto también incluyó viviendas con adecuaciones especiales para personas con discapacidad, incorporando baños adaptados y rampas de acceso para garantizar condiciones de accesibilidad y seguridad. Además, se realizaron mejoras en las vías de acceso, como veredas, calles y cunetas, que facilitan la movilidad en las comunidades beneficiadas.