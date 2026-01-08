Entregan viviendas a 150 familias en Herrera durante gira presidencial

Unas 150 familias residentes en la provincia de Herrera recibieron este jueves 8 de enero las llaves de sus nuevas viviendas, durante el acto de inauguración y apertura del puente intercambiador de la circunvalación de Chitré, como parte de la primera jornada de trabajo del presidente José Raúl Mulino en la provincia.

En el evento se entregaron viviendas a familias provenientes de los distritos de Chitré, Las Minas, Ocú, Pesé, Los Pozos, Parita y Santa María.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, destacó que la entrega de estas viviendas de interés social forma parte del plan de gobierno orientado a garantizar hogares dignos, que permitan a las familias de escasos recursos acceder a servicios básicos y mejorar su calidad de vida.

Asimismo, señaló que los beneficiarios residían anteriormente en viviendas en mal estado y que, con estas nuevas residencias, ahora cuentan con una unidad habitacional básica compuesta por dos recámaras, sala-comedor, cocina, lavandería y baño higiénico con sistema de biodigestor séptico.

La entrega, que beneficia a unas 750 personas entre niños y adultos, representó una inversión superior a los 3 millones de balboas, destinada a garantizar el acceso a viviendas dignas y seguras para familias panameñas en condición de vulnerabilidad.

El proyecto también incluyó viviendas con adecuaciones especiales para personas con discapacidad, incorporando baños adaptados y rampas de acceso para garantizar condiciones de accesibilidad y seguridad. Además, se realizaron mejoras en las vías de acceso, como veredas, calles y cunetas, que facilitan la movilidad en las comunidades beneficiadas.