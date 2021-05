Adamari López anuncia que se separará de su pareja Toni Costa

El video que la actriz Adamari López ha publicado este jueves dice lo siguiente: "Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho con la honestidad que me caracteriza, prefiero que esta noticia la escuchen de mi. Como bien saben he estado enfocada en tener una vida saludable y ha sido precisamente este paso de reflexión que me ha ayudado a tomar este paso de mi vida. Después de 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaía, he decidido reevaluar nuestra relación para ver si podemos rescatarla."